Заречный - Пенза: 102-й автобусный маршрут закроют ради 101-го

04.12.2024 | 18:25

Для обслуживания автобусного маршрута № 101 (Заречный - Пенза-I), который решили изменить в интересах жителей Маяка, придется закрыть маршрут № 102 (Заречный - ПГУ). О прекращении его работы с 5 декабря региональный минстрой заявил на странице губернатора во «ВКонтакте».

Освободившиеся машины переведут с 102-го на 101-й, уточняется в сообщении ведомства.

О необходимости расширения подвижного состава на 101-м маршруте в целях сохранения интервала движения не более 15 минут ранее говорила директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова.

Чиновники задумались о переводе данного направления на регулирование, то есть субсидирование, перевозчик должен был подобрать транспортные средства и водительский состав. Новую схему решили запустить 5 декабря.

Из Заречного 101-й поедет через ГПЗ-24, по улицам Антонова и Измайлова, потом будет уходить на Маяк, далее - на Пензу-II и, через Сурский мост, на Пензу-I. Цель нововведения - облегчить жителям Маяка путь в центр города и обратно.

Инициатива вызвала возмущение у студентов, которые ездили на 102-м автобусе.

«Встает вопрос: как добираться до учебного заведения студентам ПСПК (социально-педагогического колледжа. - Прим. ред.) и ПГУ? 101-й и 103-й автобусы максимально переполнены в час пик, по крайней мере, уже так на моей остановке («МФЦ», 4-я остановка по маршруту). На 102-й выделяется 1 единица транспорта в день. Маршрут максимально востребованный среди студентов, почему нельзя сократить на 1 автобус любой другой городской маршрут? Тем более транспорт маршрутов № 101 и 103 и без того был сокращен, 1 единица ничего не исправит. Рассмотрите, пожалуйста, этот вопрос», - написала пользовательница Анастасия С. на странице главы региона во «ВКонтакте».