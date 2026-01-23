«Термодом» раскрыл преимущества ЖК «8 Марта»

В строительном холдинге «Термодом» рассказали о преимуществах ЖК «8 Марта».

Жилой комплекс расположен на улице 8 Марта, в непосредственной близости от главных транспортных артерий Пензы - проспектов Победы и Строителей. Это идеальный район для тех, кто ценит комфорт, развитую среду для детей и стремится к гармоничной жизни в динамичном городе.

В шаговой доступности - вся необходимая социальная инфраструктура: школы, детские сады, медицинские учреждения, сетевые магазины и кафе. Всего в 5 минутах езды находятся крупные торговые и развлекательные центры, теннисный клуб, а для повседневного отдыха рядом разбит сквер.

7 корпусов комплекса будут объединены общим двором. Здесь, в безопасном и уютном пространстве, появятся современные детские и спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха и прогулок. На первых этажах уже размещены коммерческие предприятия - магазины и сервисы, позволяющие быстро решать бытовые вопросы.

Для безопасности автомобилей предусмотрены два этажа подземного паркинга. Для хранения крупногабаритных и сезонных вещей предназначены кладовые, где найдется место для всего - от тюбингов и ледянок до лыж и комплекта зимней резины.

В продаже в последнем корпусе представлены различные планировочные решения - от уютных 1-комнатных до просторных семейных квартир. Узнать подробности о финальном этапе продаж, планировках и выгодных ипотечных программах можно у менеджеров строительного холдинга «Термодом» по телефону 8 (8412) 50-51-46.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом», проектные декларации - на наш.дом.рф.

