Стало известно, будут ли делать пересадку органов в Пензе

В областном минздраве ответили на вопрос о трансплантационной хирургии в Пензе. Сейчас в областном центре не выполняют операций по пересадке органов.

Горожанка на странице губернатора в «Одноклассниках» поинтересовалась, планируется ли в будущем изменить ситуацию. «В Москву ездить на контроль неудобно, сейчас и билеты дорогие на поезд», - посетовала она.

На ее обращение отреагировал представитель регионального минздрава.

«В Пензенской области трансплантация (пересадка) органов не производится и в ближайшее время не планируется», - сообщил он.

Пензенские врачи нередко делают уникальные операции, спасая жизни пациентам. Так, в декабре 2025-го сообщалось о том, что хирурги областной больницы имени Н. Н. Бурденко первыми в регионе применили новый подход в лечении острого нарушения мозгового кровообращения. Они помогали молодому мужчине, у которого тромб закупорил устье артерии, питающей мозг.