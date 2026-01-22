В Сосновоборском районе у женщины забрали более 30 га земли

В Сосновоборском районе от местной жительницы потребовали вернуть более 30 гектаров земли, принадлежавшей ей с 2022 года.

В состав участка сельскохозяйственного назначения, которым владела женщина, незаконно были включены земли государственного лесного фонда.

Прокуратура выявила это нарушение и обратилась в суд с требованием обязать сельчанку вернуть надел в федеральную собственность. Иск был удовлетворен.

«В настоящее время сведения об изменении границ земель внесены в Единый государственный реестр недвижимости», - уточнили в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что жителя Шемышейского района заставили отдать государству 27 гектаров вблизи села Усть-Уза. В состав его участка входил пруд, образованный на реке Куле.