В Сосновоборском районе у женщины забрали более 30 га земли

Общество

В Сосновоборском районе у женщины забрали более 30 га земли
Печать
Telegram

В Сосновоборском районе от местной жительницы потребовали вернуть более 30 гектаров земли, принадлежавшей ей с 2022 года.

В состав участка сельскохозяйственного назначения, которым владела женщина, незаконно были включены земли государственного лесного фонда.

В Сосновоборском районе у женщины забрали более 30 га земли

Прокуратура выявила это нарушение и обратилась в суд с требованием обязать сельчанку вернуть надел в федеральную собственность. Иск был удовлетворен.

«В настоящее время сведения об изменении границ земель внесены в Единый государственный реестр недвижимости», - уточнили в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что жителя Шемышейского района заставили отдать государству 27 гектаров вблизи села Усть-Уза. В состав его участка входил пруд, образованный на реке Куле.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
земля прокуратура суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!