В мэрии Кузнецка объяснили, куда обращаться за новой выплатой

Кузнечане, как и другие жители Пензенской области, могут получить новую единовременную выплату. Речь идет об участниках СВО, которые стали инвалидами из-за военной травмы.

Региональная мера поддержки введена с 1 января 2026 года.

Инвалидам I группы станут перечислять 100 000 рублей, II группы - 50 000 рублей, III группы - 25 000 рублей.

Отдел социальной защиты населения администрации Кузнецка уже ведет прием заявлений и документов для назначения выплаты.

Бумаги необходимо представить по адресу: г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 201, каб. № 10, 15. Телефон для справок 3-14-87.

Режим работы по будням с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, суббота и воскресенье - выходные, уточнили в мэрии.