В 2025-м пензенские спасатели устранили последствия 975 ДТП

В Пензенской области в 2025 году зарегистрировали 975 дорожно-транспортных происшествий, последствия которых устраняли сотрудники МЧС. В этих авариях погибло 111 человек, в том числе 7 детей.

Травмы получили 1 320 человек, среди них - 115 детей, сообщил в четверг, 22 января, руководитель регионального ГУ МЧС России Дмитрий Козлов.

Ранее стало известно, что Пензенская область вошла в число регионов РФ, где за год ухудшилась ситуация с аварийностью на дорогах. Количество ДТП с пострадавшими возросло.

По данным за январь-июнь 2025-го, в регионе на 100 000 транспортных средств пришлось 147,3 ДТП с пострадавшими - показатель увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Количество погибших и раненых составило 85,1 на 100 000 жителей.

Среди частых причин аварий в ГАИ называют выезд на полосу встречного движения и неправильно выбранную скорость.

