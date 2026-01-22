«Т Плюс» подключила 21 новый дом к централизованному теплоснабжению

В 2025 году компания «Т Плюс» подключила новых потребителей к централизованному теплоснабжению в Пензе. Речь идет о 21 доме в Арбекове и Заводском районе.

Общий объем жилого фонда, подсоединенного в 2025 году к источникам генерации Пензенского филиала ПАО «Т Плюс», достиг 305,6 тыс. квадратных метров.

«В компании идет активная работа по повышению доступности услуг по подключению к системе централизованного теплоснабжения. Подать заявку потенциальные клиенты могут различными способами, в том числе онлайн - на портале teplo.tplusgroup.ru. Его использование существенно сокращает время подачи заявки, дает возможность делать это удаленно, а также отслеживать сроки и этапы прохождения заявки», - отметил заместитель директора Пензенского филиала «Т Плюс» Андрей Киселев.

Годом ранее, в 2024-м, «Т Плюс» подключила 16 жилых домов, а также ряд социальных объектов: метеорологическую обсерваторию (ул. Карла Маркса, 2), центр активного долголетия ГАУСО «Пензенский дом ветеранов» (ул. Собинова, 9) и лечебно-диагностический корпус областного онкологического диспансера (проспект Строителей, 37а).

