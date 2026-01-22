Неправильно припарковалась: машину бековчанки повредили метлой

Общество

Неправильно припарковалась: машину бековчанки повредили метлой
Печать
Telegram

35-летняя жительница Бековского района обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный повредил ее автомобиль, припаркованный у дома.

Кроме того, злоумышленник разбил окно на веранде ее жилища.

Полицейские приступили к розыску и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.

Молодой человек во всем признался. По его словам, в день совершения преступления он был нетрезв. Прогуливаясь по улице, сельчанин заметил машину, и способ парковки ему не понравился. Поэтому он решил отомстить владелице.

Схватив метлу, парень несколько раз ударил ею по автомобилю, а потом и по окну дома женщины.

Причиненный ущерб превысил 110 000 рублей.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В отношении него приняли меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автомобиль парковка полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!