Неправильно припарковалась: машину бековчанки повредили метлой

35-летняя жительница Бековского района обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный повредил ее автомобиль, припаркованный у дома.

Кроме того, злоумышленник разбил окно на веранде ее жилища.

Полицейские приступили к розыску и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.

Молодой человек во всем признался. По его словам, в день совершения преступления он был нетрезв. Прогуливаясь по улице, сельчанин заметил машину, и способ парковки ему не понравился. Поэтому он решил отомстить владелице.

Схватив метлу, парень несколько раз ударил ею по автомобилю, а потом и по окну дома женщины.

Причиненный ущерб превысил 110 000 рублей.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В отношении него приняли меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.