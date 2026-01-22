23 января в Пензенской области будет морозно

В пятницу, 23 января, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с востока со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на пятницу ожидается -21...-26. Днем термометры покажут -13...-18 градусов. В ночь на субботу похолодает до -26...-31.

Вторая волна морозов пришла в регион, когда он оказался под влиянием сибирского антициклона.

В народном календаре 23 января - Григорий-летоуказатель. На Руси подмечали: ясная погода в этот день сулит сухое и жаркое лето.