В Пензенской области началась подготовка к паводку

В регионе для подготовки к пропуску половодья создадут межведомственную паводковую комиссию. Проект постановления областного правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Минлесхозу поручат во взаимодействии с ГУ МЧС России по Пензенской области провести обследование водных объектов региона. Управление МЧС, кроме того, подготовит технику и плавсредства для поисково-спасательных работ.

Министерству ЖКХ и ГЗН предстоит обновить перечень населенных пунктов, подвергающихся угрозе затопления, далее - контролировать реагирование органов управления и сил всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС.

На областной минздрав возложена обязанность заблаговременно создать запас средств экстренной профилактики инфекций (бактериофаги, вакцина против гепатита А, противовирусные препараты). Их станут применять во время паводка.

Минсельхозу поручат контролировать состояние скотомогильников и биотермических ям во время пропуска паводковых вод.

«Филиалу «Сурский гидроузел» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» - разработать и утвердить противопаводковые мероприятия по Сурскому гидроузлу, график пропуска паводковых вод через ГТС в соответствии с правилами эксплуатации и с учетом конкретной гидрометеорологической обстановки», - говорится в документе.

Сотрудники УМВД будут обеспечивать общественный порядок во время прохождения паводка.

Снабжать все службы оперативной информацией должен Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В функции управления Роспотребнадзора введут контроль качества питьевой воды на сетях.

На органы местного самоуправления в числе прочего возложат обязанности по координации планов и действий во время паводка, организации временных постов наблюдения и жизнеобеспечения пострадавших из-за паводка людей.

Постановление вступит в силу со дня официального опубликования.