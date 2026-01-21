В Пензенской области изменили подход к обучению ветеранов СВО

В Пензенской области для ветеранов специальной военной операции подбирают различные образовательные программы в зависимости от их пожеланий, заявила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

Некоторых, к примеру, интересует обучение управлению БПЛА, кто-то желает заниматься воспитанием подрастающего поколения и руководить военно-патриотическим клубом либо проводить в школах уроки мужества.

Что касается работы со школьниками, то координаторы фонда подсказывают наиболее удобный формат общения с детьми, помогают составить лекцию и при необходимости даже выезжают вместе с ветераном на первый урок.

«Мы с центром подготовки решили, что будем подбирать обучающие программы под желания ветеранов. Проводим опрос и узнаем, что востребовано и чему хотят научиться наши ветераны. Не сами мы предлагаем: «Вот программы, и учитесь» - ведь человек, может, и не хочет учиться этому. Программы разрабатываются под нужды», - подчеркнула Ольга Клейменова во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте» в среду, 21 января.

В 2025 году обучение прошли 23 ветерана СВО. Еще 10 человек на данный момент продолжают получать образование, уточнили в фонде.

Кроме того, в 2026 году планируется ежемесячно проводить ярмарки вакансий для ветеранов СВО.