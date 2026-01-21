Стало известно, что чаще всего интересует ветеранов СВО

В 2025 году в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» поступило около 6 000 обращений, 90% вопросов были решены. Об этом заявила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

По ее словам, чаще всего участники, ветераны СВО или их родственники обращаются за юридической помощью и содействием в составлении каких-либо заявлений.

Также поступает много вопросов по поводу оказания медицинской помощи, прохождения реабилитации, отправки на санаторно-курортное лечение.

Актуальна и социальная поддержка. Организованы выдача комплектов адаптивной одежды, предоставление автомобилей лицам с двойной ампутацией.

Кроме того, специалисты фонда фиксируют обращения по поводу получения различных выплат и орденов, уточнила Ольга Клейменова во время прямого эфира во «ВКонтакте» в среду, 21 января.