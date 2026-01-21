Пензенские студенты примерили на себя роль криминалистов

Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Студенческий десант». Учащиеся многопрофильного колледжа по специальности «Правоохранительная деятельность» встретились с сотрудниками полиции в экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД России.

Замначальника центра полковник полиции Игорь Кулагин провел экскурсию, где раскрыл тонкости профессии. Полученные знания молодежь смогла сразу применить на практике.

Участники встречи самостоятельно снимали отпечатки пальцев, проверяли подлинность документов и изучали виды следов, имеющих первостепенное значение для раскрытия преступлений.

«Эта встреча укрепила мою уверенность в выборе будущей профессии. Сегодня мы смогли по-настоящему увидеть, как работают полицейские, ежедневно стоящие на страже справедливости», – поделилась впечатлениями одна из студенток.

Председатель общественного совета при УМВД Наталья Андреева рассказала учащимся о социальных гарантиях и льготах, предусмотренных для сотрудников полиции, и обрисовала возможности профессионального роста в правоохранительных органах.