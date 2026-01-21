22 января в Пензенской области усилится похолодание

22 января в Пензенской области усилится похолодание
22 января в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, вероятен небольшой снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -13...-18 градусов, днем воздух прогреется всего лишь до -9...-14. К следующей ночи (на пятницу) снег прекратится и похолодает до -21...-26.

В течение суток будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что в регионе с 23 по 27 января объявлен оранжевый уровень погодной опасности (реальная угроза). В указанные дни прогнозируется температура на 9 градусов ниже климатической нормы.

В народном календаре 22 января - Филиппов день. Традиция предписывала следить за поведением домашнего скота: если он спешил вернуться со двора в стойло, ждали холода и снега.

