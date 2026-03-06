Ветеринар: В России кошки и собаки стали чаще впадать в депрессию

В России в последнее время ветклиники стали чаще принимать кошек и собак с признаками депрессии, отметил ветеринар Игорь Гламаздин.

По его словам, питомцы подвержены стрессу не меньше, чем люди.

«Спусковые крючки: смена места жительства, потеря компаньона (человека или животного), резкая смена режима или хроническое одиночество. Организм животного реагирует на это вполне конкретными поведенческими изменениями», - пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

К факторам риска ветеринар отнес и дефицит общения, скуку, отсутствие интеллектуальной нагрузки.

У собак главный индикатор депрессии - снижение активности. Питомец отказывается от прогулок и еды, становится апатичным. Также признаками могут быть бесцельное хождение кругами, навязчивое вылизывание.

У кошек симптомами являются агрессия и нарушение туалетных привычек. Кроме того, они могут избегать контакта, отказываться от груминга (комплекса процедур по уходу, включающего стрижку, мытье, расчесывание и другие действия) или постоянно требовать его.

«Прежде чем лечить душу, убедитесь в здоровье тела. Многие соматические заболевания дают схожую клиническую картину. Визит к ветеринару - обязательный первый шаг. И только исключив физиологию, можно переходить к коррекции поведения зоопсихологом», - подчеркнул специалист.