В Пензе краеведческий музей получил грант от ВТБ на создание Музея СВО

Erid: 2VfnxyA42t9

ВТБ совместно со своим благотворительным фондом «ВТБ-Страна» запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России. Учреждениям в 15 регионах страны выделили 15 млн рублей. Среди проектов-победителей - ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей» в Пензенской области.

Учреждение получило 1 млн рублей на создание выставки «Музей специальной военной операции», которая станет логичным продолжением действующей экспозиции «Своих не бросаем». На ней будут проходить мероприятия, направленные на развитие патриотизма, морально-нравственных качеств, самосознания граждан, бережного отношения к истории.

Проект поддержки краеведческих музеев России призван усилить их роль в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. В 2026 году программа будет масштабирована и на другие регионы.

«В России больше трети музеев относятся к краеведческим. Но, несмотря на широкую распространенность, они пока не могут составить конкуренцию крупным культурным институциям, а их деятельность нуждается в дополнительном финансировании. ВТБ больше 20 лет выступает меценатом ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея. Новая программа банка - «Красота внутри. Краеведческие музеи России» - придаст небольшим региональным музеям дополнительный импульс для развития и реализации новых проектов», - отметила старший вице-президент ВТБ и председатель совета фонда «ВТБ-Страна» Наталья Кочнева.

Еще одна задача программы - внедрение цифровых технологий для повышения доступности музейных коллекций для широкой аудитории и привлечения внимания молодого поколения к выставкам. В рамках направления ВТБ готов поддерживать проекты, которые создают новые форматы обмена культурным опытом: виртуальные туры и 3D-экспозиции, оцифровку архивных коллекций, запуск мобильных приложений и интерактивных киосков.

В 2026 году ВТБ планирует расширить географию проекта и охватить все регионы страны, увеличив объем поддержки. Финансирование осуществляется через благотворительный фонд «ВТБ-Страна». Для участия в новом этапе программы необходимо будет заполнить заявку на сайте организации. Старт приема заявок ожидается в апреле.

Социальная ответственность - одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках своей программы по сохранению и развитию наследия России «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.