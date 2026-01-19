В Пензенской области снизилось число изнасилований

Криминогенная обстановка в Пензенской области остается достаточно спокойной. Об этом глава регионального управления СКР Владимир Игнатенков сообщил на пресс-конференции в понедельник, 19 января.

По его словам, в 2025 году было совершено 11 098 преступлений, что на 23,3% меньше, чем в 2024-м (14 466).

В частности, на 18,1% снизилось число хищений чужого имущества (в 2025-м их зафиксировано 2 934); на 43,1% - преступлений экономической направленности (542).

«Количество тяжких и особо тяжких преступлений остается на уровне прошлого года - 3 605. На 22,9% (до 27) снизилось количество совершенных убийств, их раскрываемость составила 100%, на 15,8% уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших, раскрываемость - 100%, снизилось на 8% число изнасилований - до 23 (было 25)», - конкретизировал Владимир Игнатенков.

В то же время стало больше преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: здесь показатель вырос на 25,3% - до 1 333.

Особо отмечена положительная тенденция снижения количества мошенничеств - в 2025 году таких случаев зарегистрировали на 16,2% меньше, чем в 2024-м.