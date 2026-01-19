Пензенские водители будут по-новому предъявлять права инспекторам

МВД России разработало проект изменений в Правила дорожного движения, которые призваны заметно упростить жизнь автомобилистам и работу инспекторам ГАИ. Документ и материалы к нему размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведения касаются процедуры подтверждения права управления транспортным средством во время дорожных проверок.

Согласно подготовленным поправкам, водительское удостоверение больше не обязательно иметь при себе в бумажном или пластиковом виде. При проверке достаточно будет показать документ на экране смартфона - в виде двухмерного штрихкода, сформированного в сервисе МАХ.

Такой код создается прямо в мессенджере и в режиме реального времени автоматически сверяется с базой данных Единого портала государственных услуг, что исключает подделки и ошибки.

Изменения вписываются в общую тенденцию расширения списка цифровых документов, доступных для предъявления через МАХ. Электронные двухмерные штрихкоды, сформированные в сервисе, будут официально приравниваться к их бумажным аналогам и иметь такую же юридическую силу.