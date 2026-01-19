Единые пособия, назначенные в 2025 году, пересчитают

С 1 января 2026 года в России был проиндексирован прожиточный минимум, от которого напрямую зависит размер единого пособия.

«Выплата увеличится автоматически, даже если ее назначили в прошлом году», - подчеркнули в пресс-службе Минтруда.

Подавать заявление на перерасчет не нужно.

Единое пособие рассчитывается исходя из прожиточного минимума в регионе и может составлять 50, 75 или 100% этой суммы. В среднем по России единое пособие на детей до 17 лет теперь составит 9,2 тысячи, 13,8 тысячи или 18,4 тысячи руб. в месяц, в Пензенской области - 7 716, 11 574 или 15 432 руб.

Для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, средняя сумма будет 10,3 тысячи, 15,5 тысячи или 20,6 тысячи руб. в месяц, в Пензенской области - 8 670,5, 13 005,75 или 17 341 руб.

Выплаты пособий производятся ежемесячно за предыдущий месяц. Например, за январь деньги перечислят в начале февраля, а за февраль - в марте.