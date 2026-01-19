Еда из доставки: названы признаки, сигнализирующие о проблеме

Еда из доставки: названы признаки, сигнализирующие о проблеме
Доставкой еды пользуется все больше россиян. Это удобно, но не всегда безопасно: продукты могут испортиться во время транспортировки. В Роскачестве перечислили 5 универсальных признаков, сигнализирующих о проблеме с блюдом.

Первый - несоответствующее состояние упаковки. «Сильные вмятины, разрывы, следы подтеков или вздутые крышки на контейнерах говорят о возможной разгерметизации и загрязнении», - предупредили специалисты.

Второй признак - несоответствующая температура. Если горячее привезли остывшим, а холодное - нагревшимся, значит, в них активно размножаются патогенные микроорганизмы.

Третий сигнал - посторонний или неприятный запах.

Четвертый - кардинальное изменение текстуры (появление нехарактерной липкости, слизи, расслоение соусов).

Пятый признак - активный конденсат внутри пакета с готовыми блюдами, особенно с холодными. Это свидетельствует о перепадах температуры и создании идеальной среды для бактерий.

«Обнаружение даже одного из этих признаков - веское основание отказаться от продукта. Не стоит рисковать здоровьем, пытаясь спасти блюдо, срезав подозрительный кусок или разогрев его. Термическая обработка не всегда уничтожает все токсины, накопившиеся в продукте», - подытожили в Роскачестве.

