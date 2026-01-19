Анонсированы отключения электричества в Пензе 20 января

Во вторник, 20 января, в части домов Пензы отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в Нахаловке и районе ДС «Рубин».

С 8:30 до 15:00 без света останутся:

- ул. Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18;

- ул. Ключевского, 1-32, 34;

- ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31;

- ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные);

- ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а;

- 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11;

- 2-й пр-д Станиславского, 1, 2;

- 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а;

- ул. 2-я Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17;

- 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Седова, 1-19;

- пр-д Седова, 5-9, 20.