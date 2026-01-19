20 января на Земле прогнозируются очень сильные магнитные бури

Вечером в воскресенье, 18 января, на Солнце произошла первая вспышка высшего уровня в 2026 году. На Земле прогнозируются очень сильные магнитные бури - предположительно, во вторник, 20-го числа, в середине дня.

«Взрыв является довольно крупным - в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров», - сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, облако летит фронтально в сторону Земли. Предварительное время его прихода - полдень по московскому времени.

«Момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня до G4», - уточнили в лаборатории.

Вероятность магнитных бурь высшего, 5-го уровня, оценивается примерно в 10%.

