Ремонт бывшего кинотеатра «Родина» приблизился еще на шаг

Проект реставрации бывшего кинотеатра «Родина» прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Документ размещен на сайте регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

Специалисты подтвердили наличие множественных дефектов всех конструктивных элементов здания. В восстановлении нуждаются фундамент, колонны, стены, окна и двери, входные группы. Инженерные коммуникации стали ветхими.

«Категория технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций здания - неудовлетворительное», - говорится в заключении экспертов.

Проект реставрации предусматривает перепланировку земельного участка, где стоит «Родина», с понижением уровня улицы Белинского. Бывший кинотеатр намерены преобразовать в многофункциональное общественное пространство.

Здесь запланированы замена перекрытий, конструкций кровли, окон и дверей, устройство перегородок, мансардного этажа, сетей электро-, водо-, телоснабжения и канализации, установка лифта. Внутри станет еще светлее благодаря появлению новых оконных проемов.

В подвале разместятся технические помещения, в цоколе - точка общепита и гардероб. Первый зал отведут под проведение торжеств, у второго, третьего и четвертого (в мансарде) назначение свободное.

Бывший кинотеатр «Родина» на ул. Карла Маркса признан объектом культурного наследия регионального значения. Он находится в собственности Пензенской области, задание на проектирование реставрации выдали в июне 2024 года.