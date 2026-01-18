Планы скорректированы: индексация пособий окажется ниже ожидаемой

С февраля увеличится единое пособие на детей и беременным женщинам. Эти выплаты зависят от уровня прожиточного минимума населения, который был повышен во всех регионах России с января 2026 года. Единое пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий, поэтому январские изменения отражаются в февральских выплатах.

В среднем по стране единое пособие на детей до 17 лет теперь составляет 9,2 тысячи, 13,8 тысячи или 18,4 тысячи рублей в месяц. Эти суммы соответствуют 50%, 75% и 100% федерального прожиточного минимума на ребенка.

Для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, после повышения единое пособие в среднем по стране составит 10,3 тысячи, 15,5 тысячи или 20,6 тысячи рублей в месяц.

Конкретный размер выплаты определяется на основании проверки критериев нуждаемости, а также региона проживания. В каждом субъекте РФ устанавливается свой прожиточный минимум для детей и трудоспособного населения.

С февраля 2026 года будут повышены и другие меры поддержки. Речь идет о ежемесячном пособии по уходу за ребенком до полутора лет, единовременной выплате при рождении, пособии по безработице.

Первоначально планировалось, что повышение составит 6,8%, но фактические данные Росстата по инфляции за 2025 год оказались ниже - 5,59%. В результате пособия по уходу за ребенком и по безработице будут проиндексированы на 5,6% с 1 февраля 2026 года, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минтрудом и опубликованного на портале нормативных правовых актов.