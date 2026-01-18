Опубликован график отключения света в Пензе 19 января

В понедельник, 19 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, в Нахаловке и на Бугровке.

С 8:30 до 15:00 без света останутся дома на Мироносицкой пл., ул. Ново-Революционной и Революционной (номера не уточняются).

С 8:30 до 16:00 электроснабжение приостановят по адресам:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а;

- ул. 2-я Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17;

- 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Седова, 1-19;

- пр-д Седова, 5-9, 20.

С 13:00 до 15:00:

- пр-д Будашкина, 55-67 (нечетные), 68-82, 85, 87, 90, 94,96, 98, 100;

- ул. Будашкина, 33, 35, 37-57, 60-70 (четные);

- 1-й пр-д Кольцова, 17, 17а, 29-33 (нечетные), 34-45, 48-60 (четные);

- 2-й пр-д Кольцова, 13а, 13Б, 19, 21, 22-26, 28, 30-33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48;

- 3-й пр-д Кольцова, 1-8, 10, 10а, 11, 13-20, 22, 25-28;

- 4-й пр-д Кольцова, 1-4, 8-11, 13, 16-18, 21, 22-30 (четные);

- 5-й пр-д Кольцова, 6, 8, 8а, 10;

- ул. Маресьева, 129-143, 149, 151, 157, 157а, 159, 161, 163, 164;

- ул. Тульская, 9, 10, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 31, 34.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.