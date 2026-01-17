Найдено объяснение, почему современные дети болеют чаще

Современные дети сталкиваются с инфекциями не так, как их сверстники 10-20 лет назад. Одна из причин - падение уровня вакцинации в стране.

Такое мнение в беседе с изданием «Газета.ru» выразила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. По ее словам, для спокойной эпидемиологической обстановки необходимо, чтобы в социуме существовала прослойка привитых людей. Если большинство защищено, болеть будут те, кто не прошел вакцинацию.

«К тому же еще 10-20 лет назад детские коллективы постоянно обменивались микробами: кто-то принес сопли в садик, кому-то повезло отделаться легкой формой скарлатины. Неприятно, но благодаря такому живому тренажеру иммунитет укреплялся», - поделилась медик точкой зрения.

Сейчас ситуация изменилась. В России увеличилось число антипрививочников, уровень вакцинации снизился, из-за распространения коронавируса люди стали реже общаться. Кроме того, современные родители стараются защитить детей от аллергии, все стерилизуя. Таким образом, иммунная система остается без привычных раздражителей, не может отличить вредное от безопасного, поэтому врачи наблюдают участившиеся случаи астмы, пищевой непереносимости.

«Добавьте к этому еще и массовую миграцию, при которой вирусы получили возможность «прогуляться» туда, где их давно не было. И в итоге мы видим всплески болезней, которые вроде бы были почти забытыми: коклюш возвращается с осложнениями, корь снова пугает врачей тяжелыми случаями», - рассказала Головчанская.

Врач добавила, что теперь детские болезни выглядят совсем иначе. «Где-то мы перегнули с чистотой, где-то недокрутили защиту вакцинами», - подвела она итог.