Материнский капитал проиндексируют на 5,6%

В России с 1 февраля материнский капитал на первого ребенка вырастет более чем на 38 000 рублей. Соответствующее постановление Правительства РФ размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, коэффициент индексации составит 1,056. Таким образом, размер выплаты увеличится на 5,6% и составит 758 921 руб.

При рождении второго ребенка семье, уже получившей маткапитал на первенца, положены дополнительные 234 321 руб.

Если же сертификат не использовался, то выплата на второго ребенка составит 963 000 руб.

В сентябре 2025-го в Минтруде РФ сообщили, что с 1 февраля маткапитал проиндексируют на 6,8% - в соответствии с ожидаемой инфляцией. Однако в январе 2026-го Росстат заявил, что в минувшем году инфляция в России составила 5,59%.