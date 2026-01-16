Названы изменения в графике выплаты пенсий и пособий в феврале

В социальных сетях и ряде СМИ в последние дни появились громкие заголовки о якобы серьезных изменениях в выплате пенсий и пособий в феврале 2026 года. Формулировки выглядят ярко, но глобальных изменений в выплате пенсий и пособий не произойдет.

Единственный аспект, который традиционно вызывает вопросы и переживания у получателей, — это перенос дат выплат, если они совпадают с выходными или официальными праздниками. В феврале 2026 года система сработает точно так же, как и всегда.

Пенсии будут перечисляться в период с 3 по 25 февраля. Конкретная дата зависит от региона и способа получения средств — через банковскую карту или отделения «Почты России». Если установленный день выплаты приходится на выходной или праздник, деньги поступают заранее, в последний рабочий день перед ним.

В феврале такие перенесенные выплаты коснутся нескольких дат. Так, пенсии, назначенные на 7–8 февраля, будут перечислены 6 числа. Выплаты с датой 14–15 февраля поступят 13-го, а те, что приходятся на период с 21 по 23 февраля, будут переведены 20 февраля.

Что касается детских пособий, то они также поступят в привычные сроки, с небольшими корректировками. 3 февраля получателям переведут единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячные выплаты на первого ребенка до трех лет, а также пособия на детей военнослужащих по призыву и другие меры социальной поддержки.

Выплата средств из материнского капитала запланирована на 5 февраля, а пособие по уходу за детьми до полутора лет будет перечислено 6 февраля, поскольку 8 февраля выпадает на воскресенье.