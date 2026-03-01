Опубликован график отключений света в Пензе 2 марта

В понедельник, 2 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в районе Окружной, в Арбекове, Терновке, Райках, а также в СНТ «Ивушка».

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Загородная, 1-17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;

- ул. Костычева, 2-7, 9, 10, 12, 14, 16;

- 1-й Литовский пр-д, 5, стр. 7; 2-й Литовский пр-д, 5-9, 11; 3-й Литовский пр-д, 3, 5-8, 10, 12;

- Окружная, 8, 10, 24, 24а,26, 26а, 28;

- СНТ «Ивушка», уч.: 1, 1Б, 3, 4, 6-45, 47-52, 54-57, 59-68, 70-72, 74-76, 78-81, 83, 85, 87, 88, 89, 92-94.

С 9:00 до 12:00 электричество не будут подавать на ул. 65 лет Победы и в 3-й микрорайон Арбеково (номера домов не уточняются).

С 9:00 до 16:00 - по адресам:

- 4-й пр-д Терновского, 1, 3а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;

- ул. Новгородская, 12-34, 36, 38;

- ул. Петровская, 25, 27-33, 35-76, 78, 80, 82;

- ул. Терновского, 137-175 (нечетные).

С 13:00 до 15:30 света не будет по адресам:

- ул. Бекешская, 39д;

- ул. Мотоциклетная, 50-62(четные);

- ул. Средняя, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37;

- ул. Тимирязева, 47, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54-76а, 76, 80;

- ул. Чайковского, 2, 6-10 (четные), 16, 18;

- 1-й пр-д Яблочкова, 8, 10, 12, 14-20, 21-41 (нечетные);

- ул. Минская, 12;

- ул. Одесская, 5, 7, 9, 11/30;

- ул. Ульяновская, 26.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.