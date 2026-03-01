В больнице имени Г. А. Захарьина обновляют приемное отделение

В больнице имени Г. А. Захарьина обновляют приемное отделение
В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина идет установка модульной конструкции стационара скорой медицинской помощи.

«На данный момент возведен каркас приемного отделения, который будет впоследствии соединяться с основным зданием крытым переходом. В ближайшее время преступят к возведению кровли и закрытию контура», - рассказал главврач больницы Дмитрий Максимов.

Одновременно рабочие демонтируют старый дебаркадер и обновляют альтернативный для организации специального въезда в региональный сосудистый центр № 2.

После расширения имеющихся площадей экстренные службы смогут проводить диагностические и лечебные манипуляции сразу, без перемещения пациентов из кабинета в кабинет.

Пока идут работы, все нуждающиеся в медпомощи поступают через временный пункт. Потерпеть неудобства людям придется до конца марта, уточнили в областном минздраве.

Реконструкция приемного отделения в больнице № 6 началась в июне прошлого года. Здесь планируется сконцентрировать палаты интенсивной терапии, реанимации, операционные и палаты динамического наблюдения.

