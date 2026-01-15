В Пензе объяснили, почему не зальют горки в популярных для отдыха местах

В Пензе не планируют заливать горки в популярных у горожан местах. Люди недовольны этим и отмечают, что в областном центре мало делают для организации зимнего досуга детей.

В Сети пензячка попросила власти рассмотреть возможность сделать снежную или деревянную горку у филармонии. В районе живет много детей.

«По техническим причинам не рассматривается возможность установки горки на Юбилейной площади», - сообщил на странице губернатора во «ВКонтакте» представитель администрации.

Другие горожане хотели бы увидеть горку в Комсомольском парке. «Снега полно, все площадки закрыты, детям нечем заняться», - отметила на странице городской администрации во «ВКонтакте» подписчица.

«Ранее в парке «Комсомольский» располагалась ледяная горка. Вышеуказанная горка была сконструирована индивидуальным предпринимателем - участником сезонной ярмарки, организованной на территории парка. По окончании ярмарки горка была демонтирована. В настоящее время установка горки в парке не представляется возможной в связи с тем, что любая рукотворная конструкция автоматически попадает в зону действия техрегламента», - пояснил женщине представитель управления культуры города.

Горожанам посоветовали посещать с детьми парк Белинского, где поставили ледяные горки. Пензенцы же возразили: очереди на это развлечение большие, кроме того, оно платное.

Многие жители города вспомнили о том, что несколько лет назад с бесплатными горками не было проблем. Сейчас ситуация изменилась к худшему.

«Раньше, помню, у ЗАГСа и на площади Ленина были ледяные городки, потом хоть деревянные горки, но на площади ставили, а сейчас забили на все, как хотите, так и развлекайте детей. Потом говорят: родители, ограничьте детям доступ к гаджетам. А чем их занять, если даже самое банальное зимнее развлечение и то отбирают у детей», «У «Современника», на Ростке и, конечно же, на площади Ленина строили целые замки и крепости. А теперь на родной город больно смотреть. Вместо украшения все завешено камерами, вместо дорог - горы снега», «Я думаю, что горки должны быть на каждый микрорайон, а не одна на весь город. Помню свое детство - такого не было», - написали пензенцы.