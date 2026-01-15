16 января в 5 микрорайонах Пензы отключат свет

В пятницу, 16 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Дегтярном Затоне, Терновке (Междуречье), Райках, на Пензе-II и Пензе-III.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Баженова, 19, 21, 22а, 22Б, 22в, 23, 25, 26, 29-31, 35-38, 40-48, 52-56, 62-66, 68, 70-78, 82;

- ул. Дегтярная, 10, 28, 32;

- ул. Достоевского, 1а, 5, 9, 11-15 (нечетные), 16-22 (четные), 23-28, 30, 34, 36, 60-64 (четные), 68-72 (четные), з/у 60а;

- 1-й пр-д Достоевского, 14-24 (четные), 28-34 (четные), 56;

- ул. Крымская, 2, 10-14 (четные), 25-71, 75, 77, 81, 83;

- 2-й Крымский пр-д, 5;

- ул. Крамского; пр-д Крамского; 1-й Полтавский пр-д; пр-д Тропинина; ул. Боровиковского; ул. Полтавская (без уточнения по номерам домов).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гражданская, 21-31, 33-43 (нечетные), 44, 46, 48;

- ул. Захарова, 14, 16а, 16Б, 18г, 22, 26;

- ул. Ключевая, 1-16, 20-29, 31;

- ул. Зои Космодемьянской, 12, 14, 24, 30;

- Мироносицкая пл., 2а;

- ул. Пушкина, 66, 70-78 (четные), 82.

С 13:00 до 15:00:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8;

- 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12;

- 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8;

- пр-д Горочный, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные);

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20;

- ул. Пересеченная, 31, 31а, 33, 35;

- ул. 2-й Порядок, 5, 7/12, 9, 11, 13, 35, 37;

- ул. Свободы, 41, 41/20, 43, 45, 47, 49, 50а, 51, 52, 52а, 54, 55, 55а, 56, 58, 60, 66;

- ул. Столярная, 1, 3а, 6, 6а, 9, 9а, 13, 15, 17, 17а;

- Столярный пр-д, 1-12, 14;

- ул. Хользунова, 11а-13, 15-24, 28-42 (четные), 42Б;

- ул. Хользунова/Орджоникидзе, 25/37;

- ул. Орджоникидзе, 1-14, 16, 18, 19, 19а, 21-24, 26, 26а, 29, 31, 33, 35;

- 2-й тупик Хользунова, 3-8;

- ул. Черкасова, уч. 7, 9-16, 18-27, 29;

- ул. Чернышевского, 23, 27-33, 33а, 35, 37, 39;

- 2-й пр-д Чернышевского, 1-8, 10, 12, 14, 16.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.