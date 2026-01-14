Волонтеры будут охранять памятник Победы от пензенцев с «ватрушками»

Пензенцы часто проводят зимний досуг на склоне у Монумента воинской и трудовой славы, отметили в городской администрации.

Такие действия мало того что далеки от бережного отношения к памятному месту, но еще и опасны для жизни. «Горки» находятся слишком близко к проезжей части - скатившись с них, можно оказаться под колесами транспорта.

В связи с этим для охраны общественного порядка и предотвращения нарушений на объекте предусмотрено дежурство волонтеров, предупредили в городской администрации.

В мэрии призвали соблюдать правила безопасности и проявлять уважение к символам воинской славы. В Пензе есть где предаться зимним забавам: детские горки в парке Белинского, площадки для катания на коньках и игры в хоккей. Также для любителей активного досуга доступны Олимпийская аллея и велолыжероллерная трасса.

Вопрос катания со склона у памятника Победы не находит решения уже много лет. Против превращения территории в детскую площадку возражали ветераны, а в гордуме даже предлагали установить декоративные звезды для исключения съезда.

Между тем сами горожане не видят ничего особенного в катании на ледянках и тюбингах около мемориала. Взрослых не смущает, что дети разгоняются слишком сильно, рискуя вылететь за ограждение. А кое-кто просто не понимает, при чем здесь память павших, ведь монумент возведен не на кургане и под ним нет захоронения.

