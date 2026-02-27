В День борьбы с ожирением пензенцы смогут бесплатно обследоваться

В День борьбы с ожирением пензенцы смогут бесплатно обследоваться
В среду, 4 марта, в День борьбы с ожирением в пензенских центрах здоровья пройдет акция «Ничего лишнего».

В ее рамках все желающие могут пройти биоимпедансометрию (метод диагностики состава тела, определяющий процент жировой и мышечной массы, уровень воды, скорость обмена веществ и другие показатели) и оценить имеющиеся риски для здоровья.

Ожирение - один из ведущих факторов преждевременной смертности и инвалидизации населения. Оно способствует развитию сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний.

Кроме того, ожирение приводит к преждевременному старению организма.

«Жировая ткань - это эндокринный орган, продуцирующий провоспалительные вещества, которые провоцируют системное хроническое воспаление. Это состояние ускоряет клеточное старение, вызывая повреждения ДНК и митохондрии клеток», - рассказали в областном минздраве.

Пензенцев пригласили обследоваться в центрах здоровья, расположенных по адресам:

- проспект Строителей, 2 (областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики);

- улица Набережная реки Мойки, 51 (поликлиника № 1);

- улица Гагарина, 24 (поликлиника № 6);

- проезд Сухумский, 8 (Пензенская районная больница).

Необходимо предварительно записаться по номеру 122.

