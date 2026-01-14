Объем вывезенного из Пензы снега превысил показатели 2025-го

Объем вывезенного из Пензы снега превысил показатели 2025-го
В Пензе за 13 дней 2026-го вывезли порядка 60 000 кубометров снега. Это почти в два раза больше, чем за весь январь 2025-го (36 000 кубометров).

Такими данными на своей странице в соцсети «ВКонтакте» утром в среду, 14 января, поделился глава города Олег Денисов. «Зима в этом году настоящая русская», - резюмировал он.

Борьбу с последствиями снегопадов в областном центре ведут круглосуточно.

Ранее сообщалось, что южный циклон, принесший в регион осадки, вошел в пятерку сильнейших за весь 146-летний период метеорологических наблюдений.

По словам синоптиков, аномальные снегопады становятся в России практически ежегодным явлением.

На этой неделе регион вновь окажется под влиянием циклона, ожидаются осадки, местами сильные, а также заносы на дорогах.

