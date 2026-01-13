Аномальные январские снегопады вошли в пятерку сильнейших за 146 лет

Южный циклон «Фрэнсис», который бушевал в регионах Центральной России 9-10 января, занимает пятое место среди сильнейших за весь 146-летний период наблюдений.

Такими данными поделился в беседе с «Парламентской газетой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Южные циклоны в зимний период - явление практически ежегодное. Вместе с тем подобная сила этих циклонов стала характерной для последних лет, что указывает на нарастающую интенсивность аномальных природных явлений», - рассказал специалист.

По подсчетам метеорологов, в результате «работы» «Фрэнсиса» в Москве и Подмосковье выпало до 65% среднемесячного объема осадков. 9-го числа зафиксировали рекорд: уровень снега в столице составил 21,4 мм, то есть 40% месячной нормы.

Циклон задел и Пензенскую область, но к тому моменту он ослабел. По сообщению синоптиков, он сдержал похолодание в регионе.