Пензенцы смогут по пятницам проверить кожу у дерматолога

В Пензенской области продолжает действовать проект «Онкодесант», нацеленный на своевременное выявление злокачественных новообразований. Первое в 2026 году мероприятие состоится 16 января, сообщили в областном минздраве.

До конца марта акция будет проходить каждую пятницу с 12:00 до 15:00 в здании автовокзала (Пенза, ул. Луначарского, 1а) на 2-м этаже.

Всех желающих примут специалисты центра общественного здоровья и медицинской профилактики и клинического центра спецвидов медицинской помощи.

Они оценят основные факторы риска развития хронических заболеваний: высокое артериальное давление, избыточную массу тела, повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови и т. д.

«Врач-дерматолог дерматоскопом проведет визуальное исследование кожных образований, что позволит провести первичную диагностику, в том числе определить безопасность родинок», - пояснила главный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова.

По ее словам, каждого участника акции индивидуально проконсультируют касательно предотвращения и ранней диагностики онкологических заболеваний.

