Губернатор не смог отдохнуть в новогодние праздники

Общество

Губернатор не смог отдохнуть в новогодние праздники
Печать
Telegram

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко признался, что ему не удалось отдохнуть в новогодние праздники.

Так, глава региона принимал участие в 4 заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям. Их собирали из-за последствий непогоды: требовалось восстановить подачу электроэнергии в десятках населенных пунктов, очистить территории от снега.

«И в ночь с 5 на 6 января регион подвергся массивной атаке БПЛА, приходилось реагировать здесь на эти вещи... Они не долетели туда, куда летели», - рассказал Олег Мельниченко на встрече с журналистами во вторник, 13 января.

В ту ночь на территории региона было уничтожено 9 БПЛА. Работа 6 беспилотников была подавлена силами РЭБ, еще 3 были сбиты системой ПВО.

По словам Олега Мельниченко, чтобы восстановить силы, ему достаточно ночного сна.

«Они [БПЛА] по ночам летают. Но две ночи были у нас относительно спокойные, они немножко нас стали огибать. Пролетать над нами стало тяжелее», - добавил губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
новыйгод спецоперация губернатор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!