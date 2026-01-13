Губернатор не смог отдохнуть в новогодние праздники

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко признался, что ему не удалось отдохнуть в новогодние праздники.

Так, глава региона принимал участие в 4 заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям. Их собирали из-за последствий непогоды: требовалось восстановить подачу электроэнергии в десятках населенных пунктов, очистить территории от снега.

«И в ночь с 5 на 6 января регион подвергся массивной атаке БПЛА, приходилось реагировать здесь на эти вещи... Они не долетели туда, куда летели», - рассказал Олег Мельниченко на встрече с журналистами во вторник, 13 января.

В ту ночь на территории региона было уничтожено 9 БПЛА. Работа 6 беспилотников была подавлена силами РЭБ, еще 3 были сбиты системой ПВО.

По словам Олега Мельниченко, чтобы восстановить силы, ему достаточно ночного сна.

«Они [БПЛА] по ночам летают. Но две ночи были у нас относительно спокойные, они немножко нас стали огибать. Пролетать над нами стало тяжелее», - добавил губернатор.