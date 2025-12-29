Отключения света в Пензе 30 декабря: список адресов

29.12.2025 | 08:05

Во вторник, 30 декабря, в части домов Пензы отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса на КПД, Пензе-IV, Бугровке и в Райках.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Бекешская, 39д; ул. Мотоциклетная, 50-62 (четные); ул. Средняя, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37; ул. Тимирязева, 47, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54-76а, 76, 80; ул. Чайковского, 2, 6-10 (четные), 16, 18; 1-й пр-д Яблочкова, 8, 10, 12, 14-20, 21-41 (нечетные);

- ул. Егорова, 3; Литвинова Поляна, 1, 1а, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 23, 25, 27, 27Б, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.

С 9:00 до 15:00:

- ул. Литвинова, 15, 19, 19а, 21; ул. Егорова, 2, 2а, 4а, 4Б.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Каракозова, 43, 45, 47, 49, 67, 69, 71, 71а, 73, 75; ул. Саранская, 43а.

С 13:00 до 15:00:

- 4-й пр-д Громова, 15-19; ул. Есенина, 1-8, 10-13, 15-18, 23-31, 34-44 (четные), 48,50, з/у 9; ул. Огарева, 137, 137/48, 139, 141-148, 150-153, 155-166, 168-176 (четные); ул. Островского, 179Б, 179в, 179г; ул. Правды, 154а, 180, 182;

- ул. Громова, 50; ул. Есенина, 30Б, 32; ул. Красноармейская, 64, 66, 68-94, 96-106, 108-113, 115-124, 126; ул. Огарева, 115, 115а, 117-136, 138, 140; 3-й пр-д Огарева, 2, 2Б, 4-17, 19, 19а, 21; ул. Островского, 98, 98а, 100, 102, 104-112, 114-145, 148-152, 154-171, 173, 175, 177, 179а; ул. Полярная, 21; 1-й пр-д Полярный, 3-9, 12-14, 16, 17, 23, 25, 27, 29; 2-й Средний пр-д, 27, 29-42; ул. Средняя, 71.