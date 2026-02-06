Пензенские полицейские выдворили из страны двух опасных мигрантов

Сотрудники пензенской полиции депортировали двух иностранцев, совершивших особо тяжкие преступления.

Мужчины 48 и 32 лет - граждане стран ближнего зарубежья. Их осудили за организацию преступного сообщества, сбыт наркотиков и разбой в составе организованной группы. Иностранцев лишили свободы на срок 18 и 8 лет соответственно.

Мужчины отбыли наказание, после этого их дальнейшее пребывание в России сочли нежелательным.

«В сопровождении сотрудников управления по вопросам миграции регионального УМВД указанные граждане были доставлены в аэропорт города Москвы, откуда они убыли в страну своей гражданской принадлежности», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчинам запрещен въезд в Россию до 2031 года.

В 2025 году пензенские полицейские депортировали 33 иностранца, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.