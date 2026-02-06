Пензенские полицейские выдворили из страны двух опасных мигрантов

Общество

Пензенские полицейские выдворили из страны двух опасных мигрантов
Печать
Telegram

Сотрудники пензенской полиции депортировали двух иностранцев, совершивших особо тяжкие преступления.

Мужчины 48 и 32 лет - граждане стран ближнего зарубежья. Их осудили за организацию преступного сообщества, сбыт наркотиков и разбой в составе организованной группы. Иностранцев лишили свободы на срок 18 и 8 лет соответственно.

Мужчины отбыли наказание, после этого их дальнейшее пребывание в России сочли нежелательным.

«В сопровождении сотрудников управления по вопросам миграции регионального УМВД указанные граждане были доставлены в аэропорт города Москвы, откуда они убыли в страну своей гражданской принадлежности», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчинам запрещен въезд в Россию до 2031 года.

В 2025 году пензенские полицейские депортировали 33 иностранца, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
полиция мигрант депортация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!