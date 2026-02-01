2 февраля в Пензенской области похолодает до -27

2 февраля, в Пензенской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

Небольшой снег ожидается лишь в ночь на понедельник. Температура воздуха при этом упадет до -22...-27 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 6-11 м/с. Днем он сменится на юго-западный, но сохранит ту же силу, а термометры покажут -16...-21.

В ночь на вторник, 3-е число, похолодает до -27...-32 градусов. Ветер ослабеет и станет неустойчивым.

В УГМС предупредили, что с 2 по 6 февраля на фоне падения температуры на 9 градусов ниже климатической нормы в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности (реальная угроза).

В народном календаре 2 февраля - Ефимов день. По погоде судили о Масленице: если мела метель, то и праздник ожидался таким же. Яркое солнце в полдень предвещало дождливое лето, а устойчивый ветер - сырой год.