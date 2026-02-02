Стало известно, где в Пензе отключат свет 3 февраля

Во вторник, 3 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Бугровке, Шуисте, в Райках, на Южной Поляне и в Терновке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Большая Бугровка, 49Б, 65Б;

- ул. Брянская, 21;

- пр-д Будашкина, 1-16, 18, 20, 24, 26;

- ул. Гастелло, 20-28 (четные), 29-57, 59, 59а, 61, 63-69;

- ул. Маресьева, 34-57, 59-83, 85, 87;

- пр-д Маресьева, 20-26 (четные);

- ул. Островского, 4 (гараж) - 115 (гараж);

- ул. Средняя, 89-97 (нечетные), 103-111(нечетные);

- ул. Сурикова, 2, 4-29, 31, 32, 35, 37, стр. 38, 39, 41, 43, 45, 47, стр. 53, 55;

- ул. Челюскина, 1-7, 9-18, 18а, 20, 21, 24, 31, 33, 35, 37, 37а, стр. 39;

- пр-д Челюскина, 5, 7;

- ул. Активная; ул. Активная/Проходная; ул. Димитрова; 1-й пр-д Димитрова; 4-й Колхозный пр-д; ул. Долгорукова/Димитрова; ул. Ломоносова; 2-й пр-д Ломоносова; ул. Матросова; пр-д Матросова; 1, 2, 3-й пр-ды Матросова; ул. Проходная; пр-д Узенький; ул. Чаадаева (без уточнений по номерам).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гражданская, 21-31, 33-43 (нечетные), 44, 46, 48;

- ул. Захарова, 14, 16а, 16Б, 18г, 22, 26;

- ул. Ключевая, 1-16, 20-29, 31;

- ул. Зои Космодемьянской, 12, 14, 24, 30;

- Мироносицкая пл., 2а;

- ул. Пушкина, 66, 70-78 (четные), 82.

С 9:00 до 16:00 ресурс не будут подавать на Карпинского, 1, 1а, 3, 5, 7, 15, 15а; с 9:00 до 16:30 - на Красную Горку, 36, и Тамбовскую, 35.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Бакинская, 1-41, 43;

- ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Заовражная, 1-41;

- ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56 (четные);

- ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б;

- ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные);

- ул. Полтавская, 43-53(нечетные), 54-64, 66, 68, 70;

- ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187 (нечетные);

- 6-й пр-д Громова, 29, 31-39, 41-47, 49; 7-й пр-д Громова 33, 35, 37, 39, 41, 43-51;

- ул. Карпинского, 147, 149-163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.