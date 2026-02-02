Для расчистки Пензы от снега привлекли более 250 спецмашин

Днем в воскресенье и в ночь на понедельник, 2 февраля, улицы Пензы расчищали от снега. О ходе работ ранним утром рассказал глава города Олег Денисов.

«Снега еще много, работы еще больше. Не останавливаемся», - написал он в своем телеграм-канале около 6:00.

Утром на борьбу с последствиями снегопада привлекли не менее 110 спецмашин «Пензавтодора». К уборке прилегающих территорий также подключились предприятия.

«В целом вместе с ними плюс с районными администрациями, управляющими компаниями рассчитываем привлечь более 250 машин», - уточнил Олег Денисов.

Он обратился к автомобилистам с просьбой не бросать машины на проезжей части и возле контейнерных площадок, чтобы не усложнять ситуацию.