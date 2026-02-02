Опубликован февральский график приема бойцов СВО и членов их семей

Администрация Пензы опубликовала расписание приема участников СВО и членов их семей в феврале.

Встречи, как обычно, будут проходить по четвергам в здании мэрии на площади Маршала Жукова, 4, в кабинете 129. Посетителей ждут 5, 12, 19 и 26-го числа. Начало в 15:00.

Чтобы попасть на прием, нужно записаться по телефону 70-03-73. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 17:00.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личных приемов бойцов и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.