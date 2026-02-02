В 2026 году в Пензе не планируют перекрашивать подвесной мост

Пензенцы продолжают возмущаться состоянием подвесного моста на улице Максима Горького: конструкция, окрашенная в рубиново-красный цвет, поблекла и заржавела.

«Почему не выполняют работы по гарантии? Согласно контракту № 0355300034020000029 на покраску моста Дружбы, гарантия составляет 5 лет с даты подписания надлежаще оформленного акта приемки выполненных работ (форма КС-2). По состоянию на 20 августа 2025 года гарантия на пешеходный мост продолжала действовать. Но Управление ЖКХ города Пензы как заказчик в этом вопросе проявляет полное бездействие. Хотя конструкции начали корродировать», - заявил один из читателей портала PenzaInform.ru.

Начальник УЖКХ Владимир Сорокопудов пояснил, что по муниципальному контракту гарантия на использованные материалы действительно составляет 5 лет. Однако завод-изготовитель установил 3-годичный гарантийный срок на лакокрасочные материалы.

«Нарушений в проведении работ по покраске моста через реку Суру выявлено не было, в связи с чем в адрес подрядной организации претензии не направлялись. Возможность проведения мероприятий по покраске моста Дружбы будет рассмотрена в последующие годы исходя из реальных возможностей бюджета города Пензы», - уточнил чиновник.

Реконструкцией пешеходной переправы занялись в 2020 году. Покраска тогда обошлась бюджету в 7 млн 463 тыс. 182 рубля. Рубиново-красный колер был предложен главным архитектором Леонидом Иоффе. Пензенцы тут же провели ассоциацию с Сан-Франциско. На объекте также заменили светильники, обновили подсветку, а через год уложили новый асфальт.