В Пензе не планируют открывать поворот с ул. 8 Марта на Гастелло

С тех пор как перед путепроводом на улице 8 Марта установили знак, который запрещает поворот налево (на улицу Гастелло) при движении из центра, прошло больше года. Несмотря на жалобы некоторых водителей, менять схему движения не планируется.

После появления нового знака жители Бугровки лишились возможности проехать к своим домам кратчайшим путем.

«Кому лучше сделали? Зачем удлинили путь всем, кто живет в том районе?» - поинтересовались читатели портала PenzaInform.ru.

Начальник городского управления ЖКХ Владимир Сорокопудов напомнил, что поворот на ул. Гастелло запретили для ликвидации очага аварийности на пересечении дорог.

«На текущий момент место концентрации ДТП ликвидировано. Вносить изменения в существующую схему организации дорожного движения по улице 8 Марта не планируется», - говорится в ответе на редакционный запрос.