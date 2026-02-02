Расширен список болезней, запрещающих службу по контракту

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, утверждающий перечень заболеваний, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут быть приняты по контракту в ВС РФ. Его проект был опубликован в конце сентября 2025 года.
Речь в приказе идет о периоде мобилизации, военного положения и военном времени.
Документ размещен на официальном портале правовых актов.
Предыдущий список заболеваний, действовавший с сентября 2023 года и ныне отмененный, содержал 26 пунктов, новый - 35.
В него были добавлены:
- сахарный диабет (в целом, а не только I типа);
- болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций;
- последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности;
- дополнительные заболевания глаз;
- стойкое понижение слуха; заболевания челюсти и зубов;
- деформации и дефекты кисти и пальцев;
- деформации стопы;
- наличие инородного тела в полости черепа и (или) головном мозге.