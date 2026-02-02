Расширен список болезней, запрещающих службу по контракту

Общество

Расширен список болезней, запрещающих службу по контракту
Печать
Telegram

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, утверждающий перечень заболеваний, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут быть приняты по контракту в ВС РФ. Его проект был опубликован в конце сентября 2025 года.

Речь в приказе идет о периоде мобилизации, военного положения и военном времени.

Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Предыдущий список заболеваний, действовавший с сентября 2023 года и ныне отмененный, содержал 26 пунктов, новый - 35.

В него были добавлены:

- сахарный диабет (в целом, а не только I типа);

- болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций;

- последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности;

- дополнительные заболевания глаз;

- стойкое понижение слуха; заболевания челюсти и зубов;

- деформации и дефекты кисти и пальцев;

- деформации стопы;

- наличие инородного тела в полости черепа и (или) головном мозге.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
армия контрактник мобилизация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!