Расширен список болезней, запрещающих службу по контракту

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, утверждающий перечень заболеваний, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут быть приняты по контракту в ВС РФ. Его проект был опубликован в конце сентября 2025 года.

Речь в приказе идет о периоде мобилизации, военного положения и военном времени.

Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Предыдущий список заболеваний, действовавший с сентября 2023 года и ныне отмененный, содержал 26 пунктов, новый - 35.

В него были добавлены:

- сахарный диабет (в целом, а не только I типа);

- болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций;

- последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности;

- дополнительные заболевания глаз;

- стойкое понижение слуха; заболевания челюсти и зубов;

- деформации и дефекты кисти и пальцев;

- деформации стопы;

- наличие инородного тела в полости черепа и (или) головном мозге.