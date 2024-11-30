В Пензенской области подорожает техосмотр

30.11.2024 | 15:02

В Пензенской области с 1 января 2025 года хотят повысить расценки на техосмотр. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, предельный размер платы за ТО мотоцикла составит 385 рублей, легкового автомобиля - 1 097 рублей, пассажирского транспорта массой не более 5 тонн - 1 878 рублей, более 5 тонн - 2 269 рублей, грузовиков массой не более 3,5 тонны - 1 200 рублей, более 3,5 тонны, но менее 12 - 2 189 рублей.

В 2024-м за техосмотр мотоцикла пензенские водители отдавали 359 рублей, легкового автомобиля - 1 022 рубля, а пассажирского транспорта массой не более 5 тонн - 1 749 рублей.

Техосмотр транспортных средств - обязательная процедура при регистрации в ГИБДД подержанных автомобилей, купленных на вторичном рынке. В 2025-м спрос на услугу может увеличиться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Новые тарифы на ТО регионы должны принять до 20 декабря. Специалисты подсчитали, что в среднем их поднимут на 7,3-7,4%.