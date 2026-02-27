В детском саду в Чемодановке сделали ремонт после решения суда

Воспитанники детского сада в селе Чемодановка Бессоновского района играли и занимались среди стен с отлетающей штукатуркой. В потолках некоторых помещений были трещины и дефекты.

Нарушение санитарно-эпидемиологических норм выявила прокурорская проверка. Руководителю образовательной организации внесли представление, однако полностью недостатки не устранили.

«Надзорное ведомство обратилось в Бессоновский районный суд с исковым заявлением о понуждении уполномоченных лиц привести помещения учреждения в нормативное состояние», - сообщили в областной прокуратуре.

Требование удовлетворили. Прокуратура проконтролировала исполнение решения суда.

Нарушения в детском саду полностью устранили, права малышей восстановлены.