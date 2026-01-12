Стало известно, где в Пензе 13 января не будет света

Во вторник, 13 января, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в центре города, в Арбекове, Маньчжурии, Терновке и в Заре.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- разъезд Арбеково, 1, 8, 9, 10в, стр. 13, 14, 16, 36, стр. 251;

- ул. Арбеково, стр. 10;

- СНТ «Черемушки», 100у;

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гражданская, 21-31, 33-43 (нечетные), 44, 46, 48;

- ул. Захарова, 14, 16а, 16Б, 18Г, 22, 26;

- ул. Ключевая, 1-16, 20-29, 31;

- ул. Зои Космодемьянской, 12, 14, 24, 30;

- Мироносицкая пл., 2а;

- ул. Пушкина, 66, 70-78 (четные), 82.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать на Дзержинского, 3.

С 13:00 до 15:00 электроснабжение приостановят по адресам:

- ул. Кольцевая, 23, 27-37 (нечетные), 57, 59, 61, 67, уч. 80, уч. 82, з/у 57Б, 83, 63, 81;

- ул. Романовка, 39а, 2-46 (четные), 47-52, 54, 55-65 (нечетные), стр. 61, стр. 191;

- ул. Велозаводская, 58;

- ул. Новоселов, 228, 277, 285, 312, 339;

- СНТ «Заря», 274, 275, 286, 321, 337, 342, 345.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.